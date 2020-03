Coronavirus, controlli serrati in Costiera Amalfitana: bloccati turisti e NCC ad Amalfi

Il giorno in cui il decreto è entrato in vigore, sono partiti controlli serrati anche in Costiera Amalfitana. Una cosa che ci aspettavamo e che in molti auspicavano. C’era grande perplessità, infatti, circa il flusso di turisti che, nonostante l’emergenza coronavirus, continua ad essere rilevante nei territori dell Divina. Per carità, non si tratta dei soliti numeri, anzi, ma va detto che non sono comunque pochi i visitatori che si stanno riversando nei territori della Divina.

Ecco, quindi, che sono partiti controlli su tutto il territorio. Ad Amalfi, per esempio, nei pressi della rotatoria, le Forze dell’Ordine stanno tenendo d’occhio tutti i veicoli che transitano: diversi sono stati i veicoli NCC fermati, così come i bus turistici. E’ stato spiegato loro, in alcuni casi alle loro guide turistiche, che non possono difatti “transitare”, e devono tornare indietro.

Ricordiamo che, come spiega il decreto, i cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. E’ possibile, quindi, andare a fare la spesa; mentre chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all’arresto.