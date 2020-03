Coronavirus, controlli capillari in penisola sorrentina per il rispetto delle norme imposte dal Governo per il contenimento del contagio

A Piano di Sorrento in piazza Cota li abbiamo visti all’opera, a Massa Lubrense a Sant’Agata e verso il Capo di Sorrento a Meta , Sorrento, Sant’Agnello, Vico Equense . In tutta la penisola sorrentina sono capillari i controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri, finalizzati al rispetto delle norme indicate dal Governo indispensabili per il contenimento del contagio da Coronavirus. Vengono fermate e controllate le persone trovate per strada per assicurarsi che la loro uscita dalle abitazioni sia giustificata da uno dei motivi ritenuti validi, ovvero: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (approvvigionamento farmaci o generi alimentari), motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio. I controlli riguardano anche il rispetto della chiusura da parte delle attività commerciali la cui apertura non è prevista dalle nuove norme restrittive previste dal decreto governativo emanato nella giornata di ieri. Attenzione molto alta anche su eventuali assembramenti di persone. Ad essere fermati e sottoposti a controllo sono anche i pedoni ed i residenti nello stesso Comune. Vengono, altresì, sottoposti a controllo i veicoli in entrata ed uscita dai singoli comuni. Ribadiamo ancora una volta che è necessario restare in casa ed uscire solo per i motivi previsti e muniti di autocertificazione. E’ consigliato, inoltre, di raggiungere (in caso di approvvigionamento di farmaci, generi alimentari e di prima necessità) le attività più vicine alla propria abitazione. Per ogni famiglia è preferibile che esca a fare rifornimenti una sola persona.