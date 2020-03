Coronavirus. Completamente guarito il primo caso di contagio in provincia di Salerno

Coronavirus. Completamente guarito il primo caso di contagio della provincia di Salerno, la biologa tornata da Cremona, dove lavora, a Montano Antilia, comune del Cilento, a metà dello scorso mese.

Il primo cittadino di Montano Antilia, Luciano Trivelli, in un’intervista rilasciata a Set Tv ha dichiarato:”E’ in ottime condizioni di salute e in perfetto stato psicofisico. La cosa importante è che si guarisce. Ringrazio i medici del Cotugno, con cui abbiamo avuto continui contatti per conoscere lo stato di salute della nostra ragazza. E’ stata sempre in buone condizioni ha goduto sempre di ottima salute e non ha sviluppato alcuna complicanza”.