Coronavirus, chiarimento della Regione Campania sugli spostamenti di giornalisti ed operatori dell’informazione

Riportiamo il chiarimento della Regione Campania sugli spostamenti di giornalisti ed operatori dell’informazione

Per facilitare il lavoro dei colleghi giornalisti e gli operatori dell’informazione campana, si chiarisce il contenuto dell’ordinanza n.15 del 13 marzo 2020. In particolare l’allegato n.5 che riproponiamo testualmente nella parte che riguarda i motivi di lavoro “…l’obbligo di spostamenti temporanei e individuali non è riferito alle squadre di lavoro”. In pratica gli spostamenti dei giornalisti e degli operatori dell’informazione possono avvenire seguendo le prescrizioni generali (autocertificazione delle comprovate esigenze lavorative con il modulo da scaricare dal sito del Ministero dell’Interno).