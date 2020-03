Coronavirus. Cava de’ Tirreni. Servalli: Ognuno faccia la sua parte, ognuno il suo dovere

Al di là del caso noto, non ci sono, allo stato,altri medici di base contagiati a Cava de’ Tirreni. Un solo medico, pur in assenza di qualsiasi sintomo, ha deciso spontaneamente un isolamento fiduciario per 14 giorni. Tutti gli altri sono al lavoro. Sono costretto a fare questa smentita in seguito alle mille false voci che circolano in città. Restano 19 i casi positivi al tampone Covid 19, di cui sei hanno avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere.