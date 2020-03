Coronavirus. Castellammare di Stabia: test negativi, pazienti in salute, uno già dimesso

Castellammare di Stabia. Erano tre le persone isolate in via precauzionale, fino a questa mattina, presso la tenda pre-triage dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dei quali si attendeva il risultato dei tamponi effettuati, per verificare se i sintomi riscontrati dipendessero da un contagio da coronavirus.

Test che sono poi risultati, fortunatamente, negativi: i pazienti sono in buona condizione di salute, non più in isolamento, ed uno di loro è stato già dimesso.

Negativo anche il risultato di un tampone effettuato nei giorni scorsi su un uomo, anch’egli nell’Ospedale di Castellammare di Stabia.