Coronavirus. Caso sospetto a Sorrento. L’Ospedale Santa Maria delle Misericordie di Sorrento ha isolato la paziente, all’inizio si diceva sui social che si era isolato l’intero ospedale Si tratta di una donna spagnola, venuta da Milano, che presa dal panico si è recata da sola al pronto soccorso. Si aspetta l’esito del tampone dal Cotugno di Napoli, ospedale specializzato per le malattie infettive, e dallo Spallanzani di Romanon era stato messo il triage, la tenda che consente di non far entrare altre persone. Tutto rientra in caso di esito negativo, se positivo, invece, resta l’isolamento, a meno che non si riesca a individuare con assoluta certezza chi è venuto in contatto con il malato.

“Una turista proveniente da Milano, che accusa sintomi influenzali, è stata ricoverata ed isolata in via precauzionale all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento – spiega il sindaco Giuseppe Cuomo -. Le sue condizioni sono buone ed è stata sottoposta a tampone, come da protocollo. Si attendono ora gli esiti dell’esame. L’ospedale è regolarmente aperto ed i reparti attivi” tranquillizza il primo cittadino di Sorrento.