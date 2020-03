Coronavirus, Capri. Si attendono i risultati di un tampone, intanto il sindaco rassicura i cittadini

Coronavirus, Capri. Sono stati effettuati esami e tampone su una donna, paziente dell’Ospedale Capilupi, prelevati e trasportati nella tarda serata di ieri da un elicottero all’Ospedale Cotugno di Napoli, del quale al momento si attendono i risultati. In questo momento di attesa, il sindaco Marino Lembo rassicura i cittadini dell’isola tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, che riportiamo di seguito, in cui invita ad ascoltare soltanto ciò che viene comunicato ufficialmente ed a rispettare scrupolosamente le norme igieniche e di buon senso.

“Vorrei rassicurare i Capresi che sono in corso tutti i necessari controlli da parte della direzione ospedaliera per verificare l’esatto stato della paziente in osservazione per sospetta infezione da Coronavirus. Ritengo che non si debba dare ascolto a le tante notizie che girano sui social in maniera totalmente incontrollate e non rispondente alla realtà e che provocano ingiustificate apprensioni . In questo momento vale solo quello che ci verrà comunicato ufficialmente e che prontamente sarà fatto conoscere ai cittadini. Rassicuro tutti che le amministrazioni di Capri ed Anacapri concordemente stanno attuando tutte le procedure di prevenzione e di controllo previste dal Governo e dalla Regione e pertanto invito a seguire solo le comunicazioni ufficiali e ad attuare scrupolosamente le norme di igiene e di buon senso raccomandate”.