Coronavirus in Campania: nuova ordinanza implica quarantena obbligatoria per chi passeggia

Da poco si è conclusa la conferenza del Governatore campano, Vincenzo De Luca, il quale oltre a ribadire la militarizzazione dei quartieri per scoraggiare la mobilità, ha specificato “Costringeremo tutte le persone a fare la quarantena se trovati a passeggiare senza motivo” – continua – “se dobbiamo fare sforzo non dobbiamo essere l’Italia del ‘fare finta‘. Noi siamo tradizionalmente un Paese che non decide mai una cosa fino in fondo, ma ‘mezzo e mezzo’. Non va bene”.

Inoltre il Governatore ha mostrato uno scenario coi dati delle proiezioni da contagio in Campania nei prossimi giorni in cui si capisce chiaramente che entro metà aprile è previsto un picco di contagi anche rispetto a coloro che sono giunte in regione persone provenienti dalle ex zone rosse del Nord. “Chiederemo ai servizi sociali ai Comuni e soprattutto a forze dell’ordine e prefettura di fare una ricognizione nei campi rom e nei centri di accoglienza agli immigrati. È un tema che va posto all’attenzione degli organi dello Stato perché al momento in queste realtà non c’è nessuna vigilanza”.

AEROPORTO CAPODICHINO – Si valuterà anche l’eventuale chiusura dell’aeroporto napoletano, salvo in caso di scarico merci.