Coronavirus. Aumentano sempre più i guariti

Coronavirus. Sono più di mille i contagiati, ma oltre la metà non hanno nemmeno la necessità di essere curati in ospedale. Inoltre, sale sempre più il numero dei guariti, arrivando a quota 50.

Delle 1.049 ancora persone contagiate «il 52 per cento dei casi è in isolamento domiciliare, si tratta di persone che non hanno sintomi o sono talmente lievi da non richiedere nessun ricovero» spiega il capo del Dipartimento di Protezione civile nel punto giornaliero aggiungendo che sono 401 le persone «ricoverate con sintomi», il «38% del totale delle persone colpite da coronavirus» e il «10%», ossia 105, «è in terapia intensiva».