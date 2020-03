Coronavirus, attenti alle Fake News! Positanonews avvia monitoraggio delle notizie

Stanno girando sui social, in particolare su Whatsapp, diversi audio di presunti contagi da coronavirus in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. In particolare, nelle ultime ore, sta girando un audio che confermerebbe il contagio di un cittadino di Sant’Agnello, il quale ha un passato in politica. Come confermato anche dallo stesso sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino (qui intervista integrale), si tratta di bufale.

Quello che vogliamo dire ai nostri lettori è che dovete prestare la massima attenzione. Se non correlate da prove certe, fonti istituzionali, si può soltanto parlare di fake news.

In questi giorni, purtroppo, ne stanno girando decine e decine. Ecco perché abbiamo voluto raccogliere l’iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, i quali hanno istituito un osservatorio sulle fake news. Il dilagare di notizie false fa si che si debbano intensificare controlli con ogni mezzo, per il bene dell’opinione pubblica.

Quello che abbiamo intenzione di fare, per il bene dei nostri lettori, è aprire un monitoraggio speciale delle notizie, in particolare quelle che circolano in Costiera amalfitana e penisola sorrentina. Ci serviremo dei nostri giornalisti professionisti, chiedendo anche la collaborazione della stampa del territorio: basta fake news! Abbiamo il dovere di demistificare tante notizie false che stanno girando, rasserenando i cittadini.