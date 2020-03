Coronavirus. Arrivano in Costiera per una vacanza in camper: denunciati

Arrivano in Costiera per una vacanza in Camper: denunciati

Continuano serrati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, volti a verificare che la cittadinanza rispetti le restrizione imposte dall’ultimo DPCM per contrastare la diffusione del COVID-19: nella mattinata di oggi, a Maiori, personale della Stazione CC ha individuato e bloccato un camper proveniente dal Salento, con a bordo una coppia di turisti, che, nonostante la sempre maggiore diffusione del virus che sta bloccando l’Italia, si sono messi in viaggio, mettendo a rischio la loro incolumità e quella dei cittadini della costiera. A nulla sono valse le banali giustificazioni, per loro è scattata la denuncia ex. Art 650 Cp per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.