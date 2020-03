Coronavirus, arriva l’autocertificazione digitale direttamente dal vostro smartphone

Con le disposizioni governative si é impossibilitati ad uscire di casa per motivi futili e senza l’autocertificazione, ma in tanti non dispongono di una stampante o comunque hanno problemi a poter reperire in forma cartacea la certificazione. Per far fronte alla necessità ai tempi del Coronavirus, un giovane programmatore sardo, di Cagliari, ha deciso di realizzare una semplice app per compilare il modulo e portarlo con sé sullo smartphone. Cristian Pibia è il giovane 30enne che ha realizzato quest’app, scaricata già da 15mila persone in un solo giorno.

L’applicazione ti permette di compilare il modulo poi da scaricare in versione PDF sul proprio smartphone nel rispetto delle normative sulla privacy. “È tutto gratis, bastano davvero pochi clic. Ho realizzato il servizio in poche ore, pensando ai tanti che non hanno un computer o una stampante a casa”, ha spiegato Pibia a Il Corriere. “L’ho creata in meno di 10 ore di lavoro, dopo che ho visto le difficoltà dei cittadini a compilare e stamparsi i moduli. La web app nasce dall’idea di dare a tutti la possibilità con facilità e gratuitamente di creare i moduli per gli spostamenti dovuti al Covid-19”.

“In ogni certificato che il cittadino produrrà tramite la app sarà presente in basso a destra un “barcode” che servirà alle forze dell’ordine per controllare, acquisire e validare il certificato stesso. Quando il pubblico ufficiale entrerà nella app tramite il suo smartphone troverà un pulsantino in cui potrà indicare nome e cognome, corpo di appartenenza e città in cui è operativo”.

Qui trovate il link ufficiale dove scaricare l’app per l’autocertificazione digitale.

NB: l’app non é stata ancora riconosciuta ufficialmente dal Dpcm quindi si consiglia sempre di preferire la versione cartacea.