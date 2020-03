Coronavirus, annullata la processione a Sorrento del “Giovedì Santo”

Sorrento – Come si sospettava, quest’anno l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 ha reso impossibile lo svolgimento degli eventi della Settimana Santa. La Venerabile Arciconfraternita del SS.mo Rosario di Sorrento è stata la prima a togliere ogni dubbio affermando che per questo 2020, in pieno rispetto della incolumità e della salute sia dei partecipanti che di chi fisicamente avrebbe assistito al corteo, non effettuerà la “Processione del Giovedì Santo”. Il Priore della Congregazione Laicale Carlo Incoronato ha diffuso ai fedeli una lettera commovente dove spiega che ci si fermerà quest’anno, per ripartire al meglio nel 2021

“Carissimi, le notizie di questi giorni, i decreti recentemente varati dal Governo Italiano e dall’Autorità Ecclesiastica e in particolare il decreto della Congregazione per il Culto Divino N.153/20, ci inducono a comunicarvi l’impossibilità di poter svolgere adeguatamente la processione del Giovedì Santo. Addolorati per quanto l’intera nazione sta vivendo in questo tempo, desideriamo che siate a conoscenza dei nostri sentimenti che traspaiono da questa lettera”.