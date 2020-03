Coronavirus al Vaticano e la svolta per tutti i fedeli: domani l’Angelus del Papa in streaming

Ieri mattina in Vaticano è stato accertato il primo caso di paziente positivo al Covid-19. Alcune voci, non confermate ufficialmente, riferiscono di un prete lombardo di ritorno dal nord Italia.

Durante queste ore in Vaticano si tiene conto di misure preventive straordinarie clamorose, a cominciare dalla trasmissione in streaming dell’Angelus di domani a San Pietro: papa Francesco non si affaccerebbe dalla finestra del Palazzo apostolico che dà sulla piazza, così da evitare l’affollamento dei fedeli, che seguirebbero la preghiera dell’Angelus in diretta sul portale o sulla app del canale Vatican News.

L’udienza Generale di mercoledì 11 marzo avverrà secondo le medesime modalità. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, fino a domenica 15 marzo sarà sospesa la partecipazione dei fedeli ospiti alle Messe a Santa Marta. Il Santo Padre celebrerà privatamente l’eucarestia.