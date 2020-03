Coronavirus, ad Ischia in isolamento 86 turisti lombardi, rientreranno in giornata nelle loro città

Ischia. Dopo il primo caso di Coronavirus registratosi sull’isola sono stati messi in isolamento 86 turisti provenienti dalla Lombardia che erano ospiti nello stesso albergo di Foria dove si trovava il primo contagiato, un 77enne di Brescia che era arrivato ad Ischia lo scorso 23 febbraio. Nessuno dei turisti presenta sintomi ma per tutti è stato organizzato il rientro nel tardo pomeriggio di oggi con una nave speciale, grazie alla task force di Regione e Protezione Civile ed il coordinamento dell’Autorità marittima. Destinazione Pozzuoli dove, tramite autobus, i lombardi potranno fare rientro nelle proprie città. Nelle prossime ore saranno, inoltre, completati i controlli sanitari del personale dell’albergo in cui la comitiva soggiornava e di tutte le persone che abbiano avuto contatti con il soggetto risultato positivo al test. Francesco Del Deo, sindaco di Forio, ha nel frattempo ordinato la chiusura di impianti sportivi, mercati ed uffici comunali. Insieme agli altri cinque primi cittadini ischitani rassicura i cittadini: “Si tratta di un caso isolato, circoscritto, non bisogna fare allarmismo. Il sistema sanitario dell’isola ha funzionato benissimo, da ieri si è attivato il sistema, sono state controllate tutte le persone che alloggiavano nello stesso albergo, sono stati messi in isolamento e nessuno di loro ha una sintomatologia sospetta”.