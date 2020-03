Coronavirus, 102mila contagiati . 6.348 persone sanzionate nelle ultime 24 ore: 15 positivi hanno violato la quarantena. Fine lockdown a maggio secondo indiscrezioni .

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo in diretta e il punto della situazione di martedì 31 marzo sui contagi. 105.792 contagiati, di cui 12.428 decessi e 15.729 guariti, quest’ultimo dato ancora in crescita rispetto ai giorni precedenti. Il Ministro della Salute Speranza ha comunicato che le misure restrittive in vigore fino al 3 aprile verranno prolungate almeno fino a Pasqua. Confindustria: “Pil -6% nel 2020”. Nel mondo più di 700mila i casi accertati di Coronavirus: in USA il numero di contagi più elevato, situazione critica anche in Spagna e in Germania. In Belgio muore una 12enne: è la vittima più giovane del Covid 19. A Wuhan e nell’Hubei si torna lentamente alla normalità dopo quasi due mesi di quarantena.

Coronavirus, 6.348 persone sanzionate nelle ultime 24 ore: 15 positivi hanno violato la quarantena

Nella sola giornata di ieri, lunedì 30 marzo, sono 6.348 le persone sanzionate nel corso dei controlli delle forze dell’ordine effettuati per verificare l’osservanza alle misure di contenimento del Coronavirus decise dal governo italiano. Controllate in totale 222.450 persone e 88.611 tra esercizi commerciali e attività, 94 denunciati per aver detto il falso, 15 per aver violato la quarantena, che salgono a quota 272 negli ultimi quattro giorni. Gli esercenti sanzionati sono stati 145, le attività chiuse 22.