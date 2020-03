Coroanvirus, oltre 100 persone isolate in costiera amalfitana ma non ci sono dati ufficiali

Nei comuni della costiera amalfitana risultano al momento oltre cento persone isolate, ma non esistono dati ufficiali. In maniera approssimativa si riesca a sapere che ci sono una media di una ventina di isolati nei comuni di Minori, Maiori ed Amalfi, ed altri sono sparsi nei vari comuni della costiera. Il totale supera di poco il numero di centro persone che, considerata la vastità del territorio, non è una cifra elevata. Chiariamo che per isolati si intendono persone poste in quarantena precauzionale perché, nella quasi totalità dei casi, tornati da altre regioni e quindi si tratta di una misura di sicurezza per tutti gli altri cittadini. Anche il numero dei tamponi eseguiti risulta esiguo. Sarebbe, però, auspicabile che ogni giorno, o almeno ogni due giorni, i sindaci attraverso i profili Facebook dei propri comuni informassero sul numero dei tamponi effettuati, sui controlli e sul numero degli isolati, ovviamente senza fare nomi e nel pieno rispetto della privacy, come avviene per i comuni della penisola sorrentina. In queste situazioni l’informazione è fondamentale ed aiuta i cittadini a sentirsi meno soli e ad essere aggiornati su quanto accade nel proprio comune. Da questo punto di vista in costiera amalfitana manca un’organizzazione, la conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi avrebbe dovuto provvedere. Riusciamo a sapere qualcosa chiamando i sindaci ma si tratta sempre di informazioni sommarie. Possiamo, però, assicurare che la situazione è sotto controllo. La Polizia Municipale sta svolgendo un grande lavoro di controllo delle persone isolate e del territorio. Anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e tutte le forze dell’ordine continuano a vegliare sulla sicurezza affinché ognuno rispetti le norme necessarie in questo periodo. Al momento non sono stati adottati provvedimenti a favore delle fasce più deboli. Attualmente la situazione è sotto controllo ma sarebbe necessario cominciare a pensarci poiché non sarà sempre così e le difficoltà arriveranno presto considerato che la maggior parte degli abitanti della costiera amalfitana sono rimasti privi di lavoro essendo il turismo la primaria fonte di guadagno.