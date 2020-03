Corbara – Valico di Chiunzi: partono i lavori dopo il crollo della strada

Costiera amalfitana. Partono i lavori sulla Strada provinciale n. 2/a – tratto in corrispondenza del km 3+700 nel comune di Corbara, in direzione Valico di Chiunzi. I lavori riguardano la messa in sicurezza della strada in seguito ai repentini smottamenti avvenuti a causa del maltempo e che hanno costretto la chiusura della strada che porta verso il Valico.

“I lavori – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, sono necessari per consentire la riapertura totale al transito della SP 2/a ricadente nel comune di Corbara al Km 3+700, a seguito del crollo delle opere di sostegno di valle.

Attualmente il transito è consentito solo a mezza carreggiata. Le opere di sostegno in corso di realizzazione sono costituite da paratie di micropali in conglomerato cementizio armato con utilizzo di pali di diametro pari a 30 cm e approfonditi rispetto al piano stradale per una lunghezza di 11 ml, armati con tubolari in acciaio del diametro esterno di 244,5 mm e di spessore pari a 11 mm. La realizzazione di tale opera strutturale consente, durante l’esecuzione dei lavori, di mantenere in vigore il transito a mezza carreggiata. Si provvederà, inoltre, alla ricostruzione dei parapetti e della pavimentazione stradale.”