Coppa Italia. Continuano i cambi di scena e non si fermano le polemiche legate al calcio da giocare!

Continuano i cambi di scena e non si fermano le polemiche legate al calcio da giocare! Sembrava ormai certa la decisione di far disputare a porte aperte la partita di semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan che sarebbe dovuta esserci domani ma che, in serata, improvvisamente, dopo una riunione straordinaria, il Prefetto di Torino ha deciso di rinviare a data da destinarsi! Non si placa dunque l’effetto Coronavirus che continua a destabilizzare minuto dopo minuto l’ambiente calcistico e non solo…Durissime le critiche da parte di tanti giornalisti ed addetti ai lavori sulla vacillante organizzazione e sulle mancate prese di posizione univoche. Di seguito le parole di Luca Cilli, giornalista di Sportitalia: “Ufficiale: è stata rinviata la semifinale di Coppa Italia Juventus vs Milan. Il tutto dopo che erano state fatte anche le conferenze stampa della vigilia, le designazioni arbitrali etc. Si naviga a vista. Organizzazione e tempistiche imbarazzanti”. Per ora il virus sembra non voler ostacolare, invece, la gara del 5 marzo al San Paolo che vede il Napoli ospitare i nerazzurri interisti; partita, dunque, che per ora dovrebbe essere giocata regolarmente.