Coppa Italia. E’ arrivata l’ufficialità, anche Napoli-Inter non si giocherà

Oramai è arrivata l’ufficialità. Dopo Juventus-Milan, anche Napoli-Inter, la sfida in programma domani sera allo stadio San Paolo, non si giocherà. La semifinale di ritorno di Coppa Italia in seguito all’emergenza coronavirus, è rinviata a data da destinarsi.

“Napoli-Inter rinviata? Non sappiamo ancora niente, ci adegueremo a quello che decideranno” aveva detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta.

Dall’altro lato, ieri sera, sul tardi, è arrivato anche l’ok di Aurelio De Laurentiis. Nel pomeriggio, il presidente del Napoli aveva lasciato in sospeso il suo parere, che ha espresso poi in serata. Il presidente del Napoli ha trascorso l’intera giornata di ieri al telefono, parlando con i vertici della Lega e con alcuni rappresentanti del Governo. Non avrebbe mai accettato che la partita si giocasse a porte chiuse, a quel punto ci sarebbero potuti essere anche problemi legati all’ordine pubblico: per la semifinale di ritorno di coppa Italia, il Napoli ha venduto 42.000 biglietti.