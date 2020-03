Coppa Campania Under 21. Vince il Sorrento contro il Pozzuoli e vola verso la finale!

Ieri a Terzigno è arrivato il verdetto dell’unica semifinale di Coppa Campania Under 21: il Sorrento ha battuto per 5-1 il Pozzuoli Flegrea ed ora i rossoneri affronteranno il Benevento nell’ultimo atto del 15 marzo (salvo rinvio in virtù dell’emergenza sanitaria). Dopo lo svantaggio iniziale per mano di Guarnieri, i costieri trovano il pareggio grazie a Romano, autore successivamente di altre due reti. A segno anche Cafiero e Izzo che portano la squadra di Astarita in finale!