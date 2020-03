Controlli in Costiera amalfitana e sorrentina a locali e a chi torna dal Nord senza dichiararlo. Rischiano denuncia e processo penale . Controlli dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento, per quanto riguarda le aree di Positanonews, ma anche a Napoli e Salerno in Campania, per far rispettare le ordinanze e i decreti .

Come abbiamo già scritto ieri sono stati annullati tutti gli eventi per la Festa della Donna, ma anche ogni tipo di manifestazione, pubblica o privata. Fra Sorrento e Vico Equense sono state elevante anche sanzioni e denunce. Ma anche per chi torna dal Nord, dalle “zone rosse”, come dalla Lombardia, con la fuga da Milano di ieri sera, rischia una denuncia penale per “inosservanza dei provvediemnti dell’autorità”, reato punito con l’arresto fino a tre mesi . Se poi si sottrae alla quarantena e ai controlli vi potrebbero essere più gravi conseguenze.

Quindi consigliamo vivamente a tutti, anche perchè la trasmissione del coronavirus a volte avviene da soggetti asintomatici, di autodenunciarsi. Ci sono molti modi per le forze dell’ordine per individuare chi era al Nord e ora al Sud, basta anche solo controllare il cellulare, che con la geolocalizzazione individua dove si era prima del 7 marzo .

Ovviamente nessuno va criminalizzato, ne demonizzato, occorre semplicemente che si metta in quarantena, due settimane a casa, per seguire le disposizioni date per sicurezza a tutti.

Ricordiamo che analoghe sanzioni possono subirle locali o attività pubbliche, come palestre, che non rispettano le normative imposte.