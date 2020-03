Controlli autocertificazione: investito carabiniere al posto di blocco nel salernitano. Due giovani in arresto

Non si fermano al posto di blocco e vengono scoperti in possesso di droga. Nel tentare la fuga, feriscono un carabiniere. A riportarlo è Danilo Ruggiero, sul quotidiano La Città di Salerno. Due giovani sono in stati fermati. Uno è agli arresti domiciliari, l’altro è stato denunciato. Erano sullo scooter in giro per la frazione di Lavorate, sabato sera alle 21, quando si sono trovati davanti una gazzella dei carabinieri che stava effettuando i controlli dopo il decreto che vieta gli spostamenti in assenza di motivi di necessità.

I due giovani in sella ad uno scooter, un 19enne ed un minore, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga per non essere sottoposti ai controlli. Il conducente del motorino, anziché fermarsi ed esibire i documenti di circolazione e l’autocertificazione per gli spostamenti, ha tentato di scappare investendo uno dei militari, ferendolo ad un piede. Dopo il tentativo di fuga, i due sono stati immediatamente braccati dai carabinieri che hanno accertato l’assenza della polizza assicurativa sullo scooter.