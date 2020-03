Continuano i controlli in vista del nuovo DPCM: a Napoli fermati 4 ragazzi sorpresi in piazza

Napoli – Nel quartiere Sanità 4 ragazzi nella scorsa notte si trovavano per strada a parlare, quando alla vista degli agenti, si sono allontanati. Pochi metri dopo sono stati bloccati e denunciati. Due di questi sono stati denunciati anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovati in possesso di tre coltelli con lama autobloccante lunga circa 11 centimetri.