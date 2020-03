Continuano i controlli: fermati bus SITA a Conca de’ Marini e Amalfi. A Positano turisti francesi al bivio di Montepertuso

A due giorni dall’entrata in vigore del decreto si sono intensificati fortemente i controlli su tutto il territorio. In Costiera Amalfitana sono serrati i controlli delle Forze dell’Ordine, visto che il flusso turistico, che ovviamente è molto limitato, è comunque presente in minima parte.

In particolare, questa mattina, i controlli si sono intensificati ad Amalfi, a Conca de’ Marini e a Positano. In particolare molta attenzione rivolta ai bus SITA, spesso con turisti a bordo. Al bivio di Montepertuso, per esempio, i Carabinieri hanno fermato alcuni turisti francesi che erano arrivati fino a Positano praticamente indisturbati.

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Amalfi e la Polizia Locale hanno fermato due guide turistiche che venivano da Sorrento e, giunte ad Amalfi con un gruppo folto di turisti canadesi. Gli agenti hanno proceduto al controllo ed all’identificazione delle due persone, un uomo ed una donna, guide turistiche per professione.

Ricordiamo che, come spiega il decreto, i cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. E’ possibile, quindi, andare a fare la spesa; mentre chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all’arresto.