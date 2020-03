Conte dovrebbe usare la pagina ufficiale del Governo non la sua personale. Aumentano i suoi followers, ma anche la confusione istituzionale . La riflessione ci è giunta spontanea nei giorni scorsi, sopratutto nell’ultima diretta dove annunciava di chiudere tutto, cioè alla fine delle fabbriche, sopratutto al Nord, con l’effetto di far scendere altra gente a Sud che, incolpevolmente, non possiamo prendercela con loro, possono portare altri contagi da coronavirus Covid 19. Ai tempi della comunicazione sui social network anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte si sarebbe adeguato alle tecniche per accrescere la propria platea di seguaci, come un qualsiasi influencer. Lo sostiene un articolo del sito Tpi.it che rivela come la scelta di trasmettere l’ultimo videomessaggio all’Italia attraverso la propria pagina Facebook, e con un ritardo di circa mezz’ora rispetto all’orario annunciato, è stata un’ottima strategia per guadagnare tantissimi followers. Sarebbero circa mezzo milione i fans conquistati dalla pagina di Giuseppe Conte in questo modo, accompagnando la strategia con una campagna di inserzioni a pagamento costata tra i 500mila e il milione di euro. La tecnica utilizzata da Conte, peraltro, è ampiamente conosciuta tra gli esperti di settore e già usata, per esempio, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Da notare, a proposito dell’ultimo discorso all’Italia di Conte, che pagina istituzionale ‘Palazzo Chigi- Presidenza del Consiglio dei Ministri’ non ha pubblicato contenuti originali e, anzi, ha condiviso il post del profilo di Giuseppe Conte, come avrebbe fatto qualunque fan di un influencer. A oggi la pagina Facebook del capo del governo è salita a oltre 2.150.000 fans. Ma non si dovrebbero scegliere canali istituzionali invece di pensare ai propri personali? Poi l’ultima scelta di uscire in tarda serata, senza conferenza stampa, non è condivisibile. Non era un proclama che si doveva fare per forza verso mezzanotte, benissimo si poteva programmare per l’indomani mattina senza creare ulteriore ansia, o anche questo fa parte di una strategia della comunicazione?