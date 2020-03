Conte “si chiude tutto , salvo alimentari e farmacie” . Nessun contaggio dall’uomo di scorta

Una diretta annunciata in tarda serata che ha portato all’annuncio previsto da parte di Conte “Si chiude tutto, salvo alimentari e farmacie” Una decisione drastica per un’economia già in ginocchio “Affinchè possiamo uscire al più presto da questa pandemia”.

“In merito alla notizia della positività a Coronavirus l Covid 19 di un uomo della scorta del Presidente del Consiglio, si precisa che nelle ultime settimane non c’è stato alcun contatto diretto con lo stesso Presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto. Anche i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni. Il Presidente Conte nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo”. Lo rendono noto fonti di P. Chigi.