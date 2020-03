Emergenza Coronavirus. Conte firma il maxi decreto: attività produttive sospese fino al 3 aprile. Con il nuovo Dpcm sono imposte nuove misure restrittive per contenere il contagio del virus. Le attività professionali possono restare aperte, mentre le attività produttive saranno sospese.

L’elenco di attività che continueranno a rimanere aperte contiene 80 voci. Saranno consentite anche le attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica. Possono restare aperti, ancora, studi legali, call center, attività finanziarie ed assicurative, uffici postali, edicole, ingrosso di carta, agenzie di distribuzione dei giornali, riviste e libri, alberghi. Rimangono aperti anche vetrerie, fabbricazione di articoli di gomma e plastica, macchine per agricoltura, confezioni di vestiti da lavoro, meccanici, rivenditori di pezzi di ricambio per auto, i corrieri per la consegna dei pacchi, gli studi di consulenza gestionale, architettura e ingegneria, i trasporti.