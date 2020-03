Consegna spesa e farmaci a Minori. Prezioso il sostegno della PA Millenium

Via al servizio di “consegna spesa” e “consegna farmaco” destinato alle famiglie e alle persone che hanno difficoltà a spostarsi. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali, usufruendo della Convezione con la Pubblica Assistenza “Millenium”, attiva un servizio di aiuto rivolto a persone fragili e a quelle più a rischio di contagio.

Tutti coloro che hanno difficoltà concrete e prive di rete familiare possono usufruire dei servizi, telefonando il giorno prima il proprio negoziante di fiducia, al quale ordineranno i generi alimentari di prima necessità da far trovare pronti per il giorno seguente e per i farmaci il proprio medico di base che trasmetterà la ricetta via mail (ffc2012@tiscali.it) direttamente alla farmacia. Dopo contattare il numero 089831834 dalle 15 alle 17. I Volontari in divisa consegneranno la spesa il giorno seguente sempre utilizzando tutti i dispositivi di protezione previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente in contanti.

L’ Amministrazione Comunale