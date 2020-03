Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi mercoledì a Ravello o in videoconferenza? Da Comune a Comune non ci si può spostare senza motivo valido. Altra conseguenza di questo decreto. Certo i sindaci della Costiera amalfitana si devono riunire proprio per il coronavirus, ma il decreto ha scombussolato le carte a tutti. Ora che succederà ? Anche in questo caso i sindaci del territorio sono stati superati dagli eventi, è comprensibile. Ma intanto i sindaci della penisola Sorrentina si sono attivati comunicando con i cittadini e dando consigli sui propri social network o profili facebook personali.