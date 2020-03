Conca dei Marini. Emergenza Coronavirus, controlli serrati della Polizia Municipale e supporto della Millenium Costa D’Amalfi

Conca dei Marini. Controlli serrati nella città della costiera amalfitana da parte degli agenti della Polizia Municipale supporti dalla Millenium Costa D’Amalfi in seguito all’attivazione del CoC. Fino ad oggi sono stati sottoposti a controllo 150 autovetture, pullman di linea della Sita, esercizi commerciali. Si controllano anche i pedoni per assicurarsi che l’uscita dalle abitazioni sia supportata da uno dei motivi previsti dal decreto governativo. L’autovettura della Protezione Civile Millenium, inoltre, effettua passaggi continui lungo le strade cittadine per invitare la popolazione a restare in casa ed uscire solo per comprovato motivi di necessità ed urgenza. Viene anche diffuso l’avviso per la sanificazione delle strade di Conca che avverrà domani sabato 14 marzo.