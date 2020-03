Conca dei Marini. Alle 18.00 di domani un flash mob nella cittadina della costiera amalfitana

Conca dei Marini. Domani alle 18.00 ci sarà un flash mob per sentirsi uniti in questo momento di difficoltà e di solitudine che ci vede costretti nelle nostre abitazioni. Tutta la popolazione è invitata ad uscire sui balconi con i flash dei cellulari accesi e le bandiere dell’Italia esposte. Sarà un modo per illuminare simbolicamente il buio dell’anima che stiamo sperimentando in questi giorni, dimostrare la propria forza e la propria voglia di restare uniti anche da lontani, un segnale che possa in qualche modo sconfiggere il silenzio assordante. È un messaggio di fiducia di unità, con ersortazione a stare in casa e tutti insieme ce la faremo #restateincasa