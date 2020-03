– Allenamenti fermi fino al 3 aprile per le società professionistiche. In attesa che il coronavirus arresti il suo corso, la Federazione medico sportivo italiana si muove cercando di limitare al minimo i contatti tra gli sportivi, professionisti e non. Perché se per il professionismo la raccomandazione della Fmsi è quella di non allenarsi per altre due settimana almeno, per gli sport dilettantistici i tempi potrebbero essere ben più lunghi con l’interruzione fino al 30 giugno per il settore giovanile e scolastico.

Il comunicato della Fmsi –