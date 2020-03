Comune di Sorrento, per l’Autorità Anticorruzione troppi i ruoli ricoperti dalla Segretaria Generale.

Sollecitata a fare chiarezza, dal Movimento Civico “Conta anche Tu” di Francesco Gargiulo l’ANAC ha ammonito il Comune. La dott.ssa Inserra ricopre troppi ruoli e contrastanti tra di loro.

Sorrento – L’Autorità Nazionale Anticorruzione ancora una volta ha dato ragione a Francesco Gargiulo, coordinatore del Movimento Civico Culturale “Conta anche Tu”. Stavolta l’argomento discusso i ruoli coperti dalla Segretaria Generale Dott.ssa Elena Inserra. Infatti al Comune di Sorrento il Segretario Generale e quindi Responsabile Anticorruzione ricopre anche la carica di Presidente del Nucleo di Valutazione. Una anomala situazione evidenziata già tempo fa all’attenzione dell’ANAC da Gargiulo. In questi giorni è arrivato il parere firmato dal Presidente facenti funzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,Dott. Francesco Merloni. Il quale dando pienamente ragione a Francesco Gargiulo ha ammonito il Comune di Sorrento. Sottolineando, come all’epoca evidenziò Gargiulo, che facilmente ricoprendo simultaneamente i due ruoli, ci si potrebbe trovare nella condizione di controllore e controllato. Dato che la Dott.ssa Inserra in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione è tenuta ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre allo stesso tempo in qualità di Responsabile anche della Trasparenza è soggetta a mantenere un’attività costante di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’Amministrazione comunale con conseguente responsabiltà, ai sensi della Legge 190/2012, in caso di omissione. – 04 marzo 2020 – salvatorecaccaviello.