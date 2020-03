Il complesso bandistico di Minori e le musiche pasquali

Ottima l’iniziativa della banda musicale “città di Minori” che intende portare un pò di sollievo alla popolazione in questo preoccupante momento con l’esecuzione di brani in videoconferenza

E ora che la settimana santa si avvicina, ora che tutti aprono i cuori, nella tragedia del visrus, alla Passione del Cristo, sarebbe cosa molto gradita , apprezzata , prepararsi ai giorni di Passione con l’esecuzione, nei modi che si ritengono idonei e confacenti ,delle solenni Nenie dei Battenti o del ….sento l’amato pianto… della processione del Cristo Morto che certamente avverrà in una chiesa deserta ma zeppa di fede.

Noi abbiamo prospettato, vista la grande predisposizione degli addetti, che le funzioni pasquali potessero essere spostate alla fine di agosto, come è avvento , ma per altri motivi molto più futili e teatrali, per il Natale. L’idea…., non perchè è nostra, non sembra malvagia.

Ci si potrebbe fare un pensierino