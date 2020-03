Il comandante Mariniello lascia i carabinieri di Sorrento: al suo posto il maggiore Canino

Sorrento. Cambio di guardia al comando della stazione dei Carabinieri. Dopo 12 anni di servizio, il luogotenente Nicola Mariniello lascia il suo ruolo di comandante iniziato nel lontano 2008 al servizio di Sorrento e Sant’Agnello.

Nato in provincia di Caserta il 18 marzo del 1960 si arruola nell’Arma il 27 luglio del 1979. Sorrentopress ricorda la carriera del luogotenente Mariniello, il quale al termine del periodo di formazione presso la Scuola Allievi di Roma nel 1980 viene trasferito al suo primo incarico territoriale presso la stazione carabinieri di Poggio di Ancona (AN). Nel 1981 quale allievo viene ammesso a frequentare il corso di formazione presso la scuola allievi Sottufficiali di Campobasso prima e Firenze poi.

Al termine del periodo di perfezionamento viene assegnato alla Scuola Allievi di Torino , come comandante di squadra e nel 1984 viene trasferito alla stazione di San Mauro Torinese (TO) ove presterà servizio fino al 1990. Dal Luglio del 1990 al dicembre del 1996 regge il comando della stazione di Settimo Vittone (TO). Dal 1996 al 2008 è comandante della stazione carabinieri di Airola (BN) e dal 2008 ad oggi, per ben 12 anni, ha retto il comando della stazione di Sorrento.

A riprendere il lavoro di Mariniello c’è il maresciallo maggiore Tommaso Canino, al quale auguriamo una carriera prolifica e ai massimi livelli. Al luogotenente Mariniello, invece, un ringraziamento per il servizio svolto per la difesa della comunità di Sorrento e Sant’Agnello, ma non solo.