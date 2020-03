Comandante Arma un onore che viene dal mare. Messaggio a Positanonews . Intanto Rai e televisioni a Sorrento

Comandante Gennaro Arma un onore che viene dal mare. Messaggio a Positanonews . Intanto Rai e televisioni a Sorrento per cercare notizie, curiosità, intervistare la moglie Mariana Gargiulo. Arma originario di Meta vive a Sant’Agnello, ma , anche se i colleghi ci chiamano purtroppo nessuno al momento è disponibile. Ma arrivano nella redazione della Penisola sorrentina tanti messaggi per lui , il comandante della Diamond Princess che ha lasciato per ultimo la nave, al momento, come per prassi, in quarantena, è atteso fra un paio di settimane in Penisola.

Un onore che viene dal mare solcato da Ulisse da Enea da Colombo da Caboto da Vespucci e da altri grandi navigatori che ha accolto tanti rifugiati un onore per l Italia per tutti noi anche per me Svizzero lombardo grazie e anche se non si può un abbraccio e un grazie di cuore. ivano.bancio@gmail.com