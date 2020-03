Cina, emergenza coronavirus: “invio in Italia respiratori e due milioni di mascherine”

L’Italia supera i 10mila contagi per il coronavirus, ma da Pechino giungono notizie di un massiccio supporto per aiutare il Bel Paese a debellare questo male, chiedendo alle proprie aziende di fornire e inviare immediatamente respiratori e 2 milioni di mascherine.

“Il Governo cinese è pronto a fare la sua parte in segno di profondo ringraziamento verso l’Italia che ha aiutato il Paese nel momento del bisogno – si legge nella nota dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia – Pechino è disposta a fornire all’Italia mille ventilatori polmonari, oltre a due milioni di mascherine, 100 mila delle quali ad alta tecnologia, 20 mila tute protettive e 50 mila tamponi per i test sul coronavirus. Questa è la decisione presa dal governo cinese al del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ed il suo omologo italiano Luigi Di Maio.”