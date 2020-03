Chiusura delle Fabbriche al Nord, in migliaia vorrebbero riscendere al Sud e si ricomincia col Coronavirus. Il Governo prova a fermarli

La chiusura delle fabbriche, che son concentrate sopratutto al Nord, potrebbe provocare un ulteriore guaio per il Sud e la Campania. Purtroppo, senza voler additare all’untore, i casi scoppiati al Sud, in particolare fra la provincia di Napoli e Salerno, sembrano tutti ricollegarsi al Lombardo – Veneto e dall’esodo che è venuto giù . Ora si rischia di nuovo accensione di altri potenziali focolai con la discesa giù, una situazione che potrebbe diventare ingestibile, gli stessi familiari e amici dovrebbero convincerli ad aspettare almeno un paio di settimane prima di scendere, ci prova anche il Governo di Conte .

Da domenica 22 marzo, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l’ordinanza, in vigore immediatamente, per arginare l’esodo da Nord a Sud della penisola (specie dopo la chiusura delle aziende decretata dal Governo), adottata congiuntamente dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

Nella bozza dello stesso decreto si legge infatti al capo B: «È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

“Da domani o martedì al massimo tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva contiamo di dare poi a tutti gli italiani i Dispositivi di protezione individuale”. Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario al’emergenza Coronavirus, al programma “Mezz’ora in più” su Rai 3.