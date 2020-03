Champions League. Tra saluti con il gomito e cori in filodiffusione, Ilicic cala il poker e l’Atalanta vola ai quarti di finale!

In una partita di Champions surreale, così come lo è il periodo sportivo che stiamo vivendo, l’Atalanta continua nella storica impresa e passa il turno battendo il Valencia in casa per 4-3! Già nel pomeriggio dirigenti e calciatori si erano salutati con il gomito per evitare il contatto, in serata poi, in uno stadio completamente vuoto ma con il pubblico spagnolo che fuori cantava comunque i cori di incoraggiamento verso la propria squadra, la Dea è scesa in campo imponendo il suo gioco e passando in vantaggio al 3′ su rigore. Uno stratosferico Ilicic poi cala un clamoroso poker e, grazie anche ad una straordinaria intesa con tutti gli uomini di Gasperini, porta la squadra ai quarti!