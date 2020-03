Champions League. Barcellona – Napoli a porte chiuse.

Saranno chiuse ai tifosi le porte del Camp Nou per la sfida del prossimo 18 marzo tra Barcellona e Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’annuncio arriva sull’account social del club spagnolo che annuncia l’assenza dei tifosi sugli spalti per la partita di mercoledì prossimo. E’ quanto deciso a seguito dell’importante riunione di questa mattina presso la sede del Dipartimento di Salute della Catalogna alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti dello sport e della politica spagnola. Proprio il governo ha spinto per questa scelta che il club blaugrana ha accettato. Ecco il post del Barcellona: “The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors”.