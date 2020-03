Cetara, intervista al sindaco Della Monica: “Città blindata. Ringrazio Carabinieri e Protezione Civile”

Come gli altri Comuni della Costiera Amalfitana, anche Cetara si è attivata per contrastare al meglio la diffusione del Coronavirus.

Dopo le ultime notizie che sono state diffuse, ovvero di alcuni casi di positività nella vicina Vietri sul Mare, c’è ovviamente molta preoccupazione tra i cittadini.

Abbiamo intervistato il sindaco, Fortunato Della Monica, il quale ci ha assicurato: “La città è blindata. I cittadini stanno rispettando tutte le direttive: la Protezione Civile sta aiutando chi ha bisogno fornendo un aiuto diretto. In questa maniera speriamo non succeda nulla di grave”.

Insomma, tutti i dispositivi per far sì che il virus non venga diffuso sono stati messi in atto.

Per quanto riguarda la vicina Vietri sul Mare, ricordiamo che è stato lo stesso sindaco Giovanni De Simone ad annunciare, nella giornata di ieri, i risultati dei tamponi effettuati sulle persone che sono state maggiormente a contatto con il 71enne dalla frazione Molina deceduto la scorsa settimana dopo aver contratto il Coronavirus. Si tratta di cinque cittadini vietresi risultati positivi al Covid-19. Ricordiamo che queste si trovano in quarantena obbligatoria.