Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli si rivolge ai cittadini: “Controlli intensificati e sanificazione delle strade”

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, si rivolge ai cittadini in un momento così delicato a causa dell’emergenza Coronavirus: “Cari concittadini, nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli in relazione alle motivazioni consentite per legge (salute, lavoro, motivi essenziali) per cui si lascia la propria abitazione. Ci sarà una collaborazione di tutti gli organi preposti. Sono giornate decisive per contenere la diffusione del contagio. Confido, nella responsabilità, nell’orgoglio e nella forza di tutti noi. Forza Cava de’ Tirreni”. Il primo cittadino, inoltre, aggiunge: “Già da diversi giorni abbiamo disposto la chiusura delle ville cittadine. Questa notte (dalle 22 alle 3) ci sarà una importante disinfezione in tutta la città, mentre Metellia continuerà il suo lavoro di pulizia e sanificazione. Ho dato disposizione all’ufficio tributi di sospendere qualsiasi emissione di atti relativi a tributi locali per i quali possiamo disporre dei tempi di pagamento. Continua il presidio della città con posti di blocco agli accessi a Nord ed a Sud. Informo anche, che presso il presidio di Cava sarà predisposta una prima postazione dedicata ad eventuali casi di coronavirus. Non è consentito passeggiare a vuoto, andare a spasso senza adeguate motivazioni. Questi giorni sono decisivi. Forza Cava”.