A Cava de’ Tirreni il sindaco con ordinanza sospende le autorizzazioni dei dehors per limitare i contagi

Cava de’ Tirreni. Con Ordinanza sindacale n. 121 del 9.3.2020, il Sindaco Vincenzo Servalli ha disposto la sospensione, ad horas, e fino al 3 aprile 2020, di tutte le autorizzazioni amministrative per il funzionamento dei dehors annessi alle attività commerciali (bar, ristoranti e assimilati) presenti sul territorio comunale.

L’Ordinanza si è resa necessaria considerato che nonostante tutte le azioni messe in campo a seguito dell’emergenza Covid-19 per la limitazione del contagio, le prescrizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, non sempre vengono attuate dai gestori.

Le autorizzazioni sono automaticamente rinnovate alla scadenza dei 26 giorni di sospensione.

In queste ore il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un suo intervento sui social ha dichiarato che ha chiesto al Governo la chiusura delle suddette attività commerciali dalle ore 18.00, avendo constatato che non sono rispettate le regole relative alla distanza.