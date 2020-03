Cava de’ Tirreni. Salgono a 19 i casi positivi di Coronavirus, a renderlo noto il sindaco Vincenzo Servalli

Cava de’ Tirreni. Coronavirus, sale a 19 il numero dei positivi, così come dichiarato dal sindaco Vincenzo Servalli: “Cari concittadini, sono diciannove, tra cui un anziano deceduto qualche giorno fa, i casi di tampone positivo al Covid19 nella nostra città. Come era prevedibile, con l’arrivo degli esiti dei tamponi richiesti dal dipartimento di prevenzione dell’ASL, abbiamo avuto qualche caso in più. Come da protocollo, si stanno facendo le attività rivolte ad individuare la catena dei contatti diretti avuti da ognuno. Rivolgo a loro, ed alle loro famiglie, interpretando il pensiero di tutta la città, gli auguri di una pronta ripresa. A tutti voi, invio gli Auguri di una Buona Domenica con la certezza che, con il contributo di ognuno, si uscirà presto da questa difficile situazione. Forza Cava, Forza Italia”.