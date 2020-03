Cava de’ Tirreni. Salgono a 13 i positivi al Coronavirus, l’ultimo è un militare e si trova in quarantena

Cava de’ Tirreni. Un nuovo caso di contagio da Coronavirus in città. A renderlo noto il sindaco Vincenzo Servalli:

“Allo stato abbiamo, nella nostra città, 13 casi di tampone faringeo positivo al Covid19. Il nuovo positivo è un militare, asintomatico, già postosi in quarantena e per il quale sono stati avviati i protocolli. Ai 13 positivi si aggiungono le circa 100 persone in isolamento fiduciario che vengono seguite quotidianamente. Stamattina ho sollecitato il tampone per altre persone già in quarantena per cui è presumibile che nelle prossime giornate ci sia qualche altro positivo collegato ai primi casi. Stamattina abbiamo definito un modello di raccolta dei rifiuti specifico per queste persone ed avviato una collaborazione tra Asl e Protezione Civile per le attività di sorveglianza attiva. Siamo in piena battaglia contro il contagio. Dobbiamo essere forti. Forza Cava, Forza Italia”.