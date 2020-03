Cava de’ Tirreni. Recitano il Rosario insieme dai balconi, ma qualcuno chiama i Carabinieri

A Cava de’ Tirreni, dove si registrano al momento 12 casi di Coronavirus, la gente ha paura e molti si rifugiano nel conforto della fede. Da alcune sere gli abitanti di Via dello Scirè hanno deciso di organizzare un flash mob che non è fatto di canzoni e musica ma di preghiere. E così alle 19.00 si ritrovano, ognuno sul proprio balcone o affacciato alla propria finestra, per recitare tutti insieme il Santo Rosario. In questo momento di grande difficoltà e di prova la preghiera è una fonte di forze e di coraggio che aiuta ad affrontare l’ansia e l’insicurezza che stiamo vivendo. Ma a qualcuno probabilmente quel pregare tutti insieme ha dato fastidio. Nella strada sono, infatti, intervenuti i Carabinieri scatenando il disappunto dei residenti che vedono negata la libertà di potersi riunire in preghiera dai propri balconi dato che non possono farlo nelle chiese. Eppure, su tanti balconi d’Italia, si continua a cantare…