Cava de’ Tirreni, primo caso di coronavirus: cittadino era in isolamento all’ospedale

Primo caso di Coronavirus a Cava de’ Tirreni. Giungono conferme dopo i risultati del tampone effettuato questo pomeriggio, che ha restituito responso positivo. Questo pomeriggio a dare la notizia dell’isolamento del paziente era stato il Sindaco Vincenzo Servalli. L’uomo era giunto all’ospedale Civile “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” con febbre e tosse, ed è entrato in contatto con il personale sanitario del nosocomio: sembra che l’83enne di Passiano sia venuto in contatto con la nipote giunta da Milano circa una settimana fa. Se la situazione dovrebbe essere questa, bisognerà ricostruire i luoghi frequentati dall’uomo prima che tutta l’Italia è stata dichiarata zona rossa.

“Presso il nostro presidio ospedaliero – aveva detto quest’oggi il primo cittadino Servalli – è stato posto in isolamento un cittadino con probabile esito positivo al Coronavirus. Il paziente è in buone condizioni. Si è messa in azione la procedura prevista dai protocolli e si seguono gli sviluppi della situazione”. “Non ci sono particolari motivi di preoccupazione. Proseguiamo nel rispetto delle indicazioni date e restiamo in casa con i nostri cari tranne che per motivi di lavoro, salute, necessità essenziali”.