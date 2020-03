Cava de’ Tirreni. Persone sfrattate dalle loro abitazioni perché non residenti

Cava de’ Tirreni. Via da Licinella di Paestum: due cantanti di Cava de’ Tirreni, impegnate in una programmazione artistica di serate musicali, sono state sfrattate dalle loro abitazioni perché non residenti. Come scrive La Città, al comando di polizia locale di Capaccio Paestum sono arrivate le disposizioni per il ritorno nel comune di residenza di quanti possiedono case di proprietà in zona. Il provvedimento, però, ha lasciato interdette le cavesi che avevano comunque deciso di rimanere in via precauzionale a Licinella così da evitare spostamenti ed essere maggiormente esposte al rischio di contagio. A raccontare l’accaduto, verificatosi nella giornata di ieri, è una delle cantanti, Eva Benicansa. “Una situazione assurda – ha spiegato la performer – All’improvviso l’irruzione in casa dei vigili perché i non residenti devono andare via. Lo stesso provvedimento è stato preso anche nei confronti di altre famiglie non residenti che hanno casa di proprietà qui, gente con i bambini piccoli tutto il pomeriggio in strada perché cacciati, nemmeno venissimo da Wuhan. Sono giunta qui il 28 febbraio scorso, avevo delle serate nel Cilento e una programmazione artistica in zona prima che scattassero i provvedimenti ministeriali”.